Мелешин: "Спартаку" в матче с "Ливерпулем" стоит пойти в атаку

ТАСС, 26 сентября. Российскому футбольному клубу "Спартак" в игре второго тура группы E Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" стоит пойти в атаку, несмотря на то, что у соперника очень высококвалифицированные, быстрые и техничные игроки. Об этом сообщил тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Мелешин, слова которого приводит "Газета.Ru".

Встреча пройдет в Москве во вторник в 21:45 мск.

"Хочется ждать от "Спартака" не сюрпризов, а уверенных и достойных побед. Понятно, что будет тяжело и соперник очень сильный, но мы надеемся на три очка и верим в себя. Думаю, что красно-белым стоит сегодня пойти в атаку, хотя и с оглядкой на оборону. В составе "Ливерпуля" - очень высококвалифицированные футболисты, быстрые и техничные, поэтому "гладиаторам" жизненно необходимо найти баланс между защитой и нападением", - рассказал Мелешин.

В матче с "Ливерпулем" под вопросом остается участие нападающих "Спартака" Квинси Промеса и Зе Луиша.

"Травмированные Промес и Зе Луиш - это проблема. Если Зе Луиша может заменить Луис Адриано, то Промес на данный момент незаменим. Хотя так и не принято говорить, но на данный момент я не вижу кандидатур, которыми можно его заменить", - добавил Мелешин.

В первом туре Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1), "Ливерпуль" также вничью завершил матч с испанской "Севильей" (2:2). В чемпионате России.