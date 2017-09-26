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Полиция Таиланда задержала допинг-офицеров, бравших пробу у чемпионки UFC Жустину

Спорт
26 сентября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Сотрудники USADA солгали о своей цели приезда в Таиланд и занимались своей деятельностью без наличия рабочей визы, что является нарушением закона

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Кристиана Жустину

Кристиана Жустину

© AP/Damian Dovarganes

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала представителей Антидопингового агентства США (USADA), когда они брали пробу у обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе среди женщин Кристианы Жустину. Об этом сообщает портал Bloody elbow.

Жустину проводит в Таиланде тренировочный сбор в команде Phuket Top Team. Как сообщил хозяин команды Бойд Кларк, когда спортсменка заселилась в отель, они заметили двух подозрительно ведших себя людей. Они задавали различные вопросы о Жустину, но в команде думали, что они - фанаты бразильянки.

В шесть утра следующего дня персонал отеля уведомил Кларка, что эти люди пришли в номер к Жустину и запросили у нее пробу мочи. При этом в Таиланде только полицейские могут попросить сдать анализ мочи. Так как Кларк не мог дозвониться до спортсменки, то люди из Phuket Top Team позвонили в полицию и спросили, почему представители правопорядка пришли в номер к Жуситну. В полиции ничего не знали об этом и отправили патрульную машину в отель для выяснения обстоятельств.

После прибытия в отель полицейские выяснили, что "загадочные" люди приехали из Сингапура. Жустину объяснила им, что эти люди являются допинг-офицерами и просто выполняют свою работу, собирая образцы для допинг-тестирования. Сотрудники правопорядка допросили уроженцев Сингапура, но те уверили их, что приехали в Пхукет в отпуск и не являются сотрудниками какого-либо антидопингового агентства. Отмечается, что полиция не нашла у них разрешения на работу в Таиланде.

Позднее, выяснилось, что допинг-офицеры были одеты в рабочую форму во время тестирования и у них были удостоверения сотрудников USADA. Поэтому они были задержаны полицией, поскольку сотрудники USADA солгали о своей цели приезда в Таиланд и занимались своей деятельностью без наличия рабочей визы, что является нарушением закона. Также один из допинг-офицеров обострил конфликт с полицией, предложив одному из стражей порядка деньги в обмен на то, чтобы их отпустили. Позднее сотрудники USADA были отпущены на свободу.

Жустину, в свою очередь, выполнила все указания допинг-офицеров и сдала анализ по всем правилам. О том, что сотрудники USADA не имеют разрешения на работу в Таиланде, она узнала только после приезда полиции, когда процедура была завершена. 32-летняя бразильянка провела 20 боев в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержала 18 побед (16 - досрочно). В июле 2017 года она завоевала вакантный титул чемпионки UFC в женском полулегком весе, нокаутировав американку Тоню Эвингер.

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