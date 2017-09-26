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Аронян и Дин Лижэнь продолжат борьбу в финале Кубка мира по шахматам на тай-брейке

Спорт
26 сентября, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Первые три партии также завершились вничью

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Левон Аронян

Левон Аронян

© EPA/TOUSSAINT KLUITERS

ТАСС, 26 сентября. Армянин Левон Аронян черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в четвертой партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Первые три партии также завершились вничью. Общий счет матча стал 2:2.

Поскольку в четырех классических партиях победителя выявить не удалось, 27 сентября состоится тай-брейк. Шахматисты проведут две партии с контролем времени 25 минут и 10 секунд на ход, если счет останется равным пройдут две партии с контролем 10 минут и 10 секунд на ход, затем две партии с контролем времени 5 минут и 3 секунды на ход. Если никто не сможет выиграть, пройдет так называемый армагеддон: белые получат пять минут, черные - три, после 61-го хода добавление по три секунды на ход для каждого, ничья будет считаться в пользу черных.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

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