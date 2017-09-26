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Российские спортсмены не смогли завоевать медали в первый день ЧМ по гребному слалому

Спорт
26 сентября, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Соревнования завершатся 1 октября

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ТАСС, 26 сентября. Члены сборной России по гребному слалому не смогли завоевать медали в первый день чемпионате мира, который проходит во французском городе По.

В командных соревнованиях каноэ-одиночек победили словаки с результатом 95,44 секунды. Вторыми стали британцы (отставание три секунды), третье место заняли французы (+3,28). Сборная России в составе Кирилла Сеткина, Виталия Максимова и Дмитрия Храмцова показала 12-й результат (+22,73).

У женщин в данной дисциплине золотые медали завоевали британки (117,63), второе время показали австралийки (+1,65), третье - чешки (+5,12). Россиянки Зульфия Сабитова, Полина Мухгалеева и Алсу Миназова показали шестое время (+11,27).

В командных соревнованиях байдарок-одиночек первое место заняли чехи (93,06), второе - французы (+1,01), третье - словенцы (+1,35). Россияне Павел Эйгель, Никита Губенко и Сергей Маймистов стали шестыми (+4,22). У женщин в этой дисциплине золото завоевали немки (103,60), второе место заняли австрийки (+0,2), третий результат показали австралийки (+4,84). Россиянки Мария Харитонова, Ксения Крылова и Екатерина Перова стали 12-ми (+17,10).

В командных соревнованиях каноэ-двоек у мужчин первенствовали французы (104,99). Серебро завоевали немцы (+1,81), обладателями бронзы стали словаки (+3,17). Россияне в данном виде представлены не были.

В нынешнем чемпионате мира участвуют более 500 спортсменов из 57 стран, в том числе 12 российских байдарочников и каноистов. Соревнования завершатся 1 октября.

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