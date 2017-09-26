Бойцы команды Емельяненко проведут тренировку во время открытия школы единоборств

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) из команды президента Союза ММА России Федора Емельяненко проведут вместе с ним тренировку во время открытия школы единоборств его имени в Новогорске. Об этом организаторы мероприятия сообщили ТАСС.
Ранее организаторы торжественного мероприятия, которое пройдет 27 сентября, сообщили ТАСС, что Емельяненко откроет школу своего имени в Новогорске.
В тренировке примут участие Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков и Вадим Немков.