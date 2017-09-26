Бойцы команды Емельяненко проведут тренировку во время открытия школы единоборств

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) из команды президента Союза ММА России Федора Емельяненко проведут вместе с ним тренировку во время открытия школы единоборств его имени в Новогорске. Об этом организаторы мероприятия сообщили ТАСС.

Ранее организаторы торжественного мероприятия, которое пройдет 27 сентября, сообщили ТАСС, что Емельяненко откроет школу своего имени в Новогорске.

В тренировке примут участие Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков и Вадим Немков.