"Реал" впервые одержал гостевую победу над "Боруссией" в матче ЛЧ

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ТАСС, 26 сентября. Испанский футбольный клуб "Реал" одержал победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда со счетом 3:1 в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Гарет Бэйл (18-я минута) и Криштиану Роналду (49, 79). У проигравших отличился Пьер-Эмерик Обамейянг (54). В другом матче группы H английский "Тоттенхэм" разгромил кипрский АПОЭЛ со счетом 3:0 благодаря хет-трику Гарри Кейна.
Испанский клуб одержал первую победу над "Боруссией" в гостях.
Для Роналду этот матч стал 400-м в составе "Реала" и 150-м в еврокубках. Также он провел 142-й матч в Лиге чемпионов, сравнявшись по этому показателю с бывшим нападающим "Реала" Раулем. Больше встреч в главном еврокубке провели только бывший вратарь "Реала", ныне выступающий за "Порту", Икер Касильяс (166) и бывший полузащитник "Барселоны" Хави (151).
В турнирной таблице группы H "Реал" делит первое место с "Тоттенхэмом", в активе обеих команд по шесть очков, "Боруссия" и АПОЭЛ очков не набрали.
Результаты других матчей:
"Бешикташ" (Турция) - "Лейпциг" (Германия) - 2:0;
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 2:0;
"Монако" - "Порту" (Португалия) - 0:3;
"Наполи" (Италия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 3:1.