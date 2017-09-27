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БК "Автодор" обыграл "Морнар" и вышел в третий этап квалификации Лиги чемпионов

Спорт
27 сентября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Теперь российский клуб сыграет с итальянской "Орландиной"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Саратовский "Автодор" победил черногорский "Морнар" со счетом 70:62 в гостевом матче второго квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Автодора" Максим Шелекето, набравший 12 очков. В первом матче "Автодор" обыграл "Морнар" со счетом 88:70 и по итогам двух встреч вышел в третий квалификационный раунд, где сыграет с итальянской "Орландиной".

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (FIBA) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в которой играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой ФИБА, считается третьим по силе турниром.

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