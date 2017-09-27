Боккетти: "Спартак" играл с "Ливерпулем" гораздо лучше, чем в матчах чемпионата России

Футбольному тренеру Дику Адвокату исполняется 70 летСпорт 27 сентября, 6:35
До 13 градусов тепла будет в столичном регионе в средуМосква 27 сентября, 6:04
Боккетти: "Спартак" играл с "Ливерпулем" гораздо лучше, чем в матчах чемпионата РоссииСпорт 27 сентября, 5:40
Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"Спорт 27 сентября, 5:27
В США приступили к постройке образцов для стены на границе с МексикойМеждународная панорама 27 сентября, 5:26
Футболисту "Спартака" и сборной России 90-х годов Андрею Пятницкому исполняется 50 летСпорт 27 сентября, 5:06
Бывший футболист Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора Рио-де-ЖанейроСпорт 27 сентября, 4:52
Кочиянчич будет единственным кандидатом на пост главы Европейских олимпийских комитетовСпорт 27 сентября, 4:35
США решили предпринять шаги по Договору об открытом небе с РоссиейМеждународная панорама 27 сентября, 3:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 27 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" провел матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" намного лучше по сравнению с последними играми в чемпионате России. Такое мнение высказал защитник красно-белых Сальваторе Боккетти, слова которого приводит Gazeta.ru.
Во вторник "Спартак" и английский "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".
"Сегодня мы сыграли намного лучше, чем в последнее время в чемпионате России. Согласен, что дела наши идут там неважно, но должен сказать, что впереди у нас еще много матчей и мы можем исправить ситуацию", - отметил итальянский футболист.
Также Боккетти прокомментировал замены своих партнеров по команде вратаря Артема Реброва и полузащитника Александра Самедова. "В этой встрече соперник травмировал нашего вратаря Артема Реброва и Александра Самедова. Я еще не знаю, что за травмы у моих одноклубников - еще не было времени расспросить их. Желаю им скорейшего выздоровления и удачи", - сказал Боккетти.
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" примет испанскую "Севилью" 17 октября.