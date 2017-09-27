Боккетти: "Спартак" играл с "Ливерпулем" гораздо лучше, чем в матчах чемпионата России

ТАСС, 27 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" провел матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" намного лучше по сравнению с последними играми в чемпионате России. Такое мнение высказал защитник красно-белых Сальваторе Боккетти, слова которого приводит Gazeta.ru.

Во вторник "Спартак" и английский "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".

"Сегодня мы сыграли намного лучше, чем в последнее время в чемпионате России. Согласен, что дела наши идут там неважно, но должен сказать, что впереди у нас еще много матчей и мы можем исправить ситуацию", - отметил итальянский футболист.

Также Боккетти прокомментировал замены своих партнеров по команде вратаря Артема Реброва и полузащитника Александра Самедова. "В этой встрече соперник травмировал нашего вратаря Артема Реброва и Александра Самедова. Я еще не знаю, что за травмы у моих одноклубников - еще не было времени расспросить их. Желаю им скорейшего выздоровления и удачи", - сказал Боккетти.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" примет испанскую "Севилью" 17 октября.