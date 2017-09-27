Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клуба

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:3 в овертайме уступил "Лос-Анджелесу" в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбами отметились Коди Икин (4-я минута) и Уильям Каррье (44). У гостей отличились Ник Дауд (12) и Кертис Макдермид (29). Победный гол в овертайме забил Брукс Лайк.

"Вегас" провел свой первый домашний матч в истории. Команда дебютирует в НХЛ в предстоящем сезоне, который стартует 5 октября. Первый матч регулярного чемпионата "Вегас" проведет 6 октября на выезде против "Далласа".

Совет директоров НХЛ 22 июня 2016 года утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе. Свои домашние матчи клуб проводит на арене Т-Mobile, которая во время хоккейных игр вмещает 17 500 зрителей.