Европейская университетская хоккейная лига планирует привлекать российских судей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Европейская университетская хоккейная лига (EUHL) планирует обмен судьями и игроками в рамках сотрудничества со Студенческой хоккейной лигой России (СХЛ России). Об этом на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил президент EUHL Ярослав Страка.

"В рамках сотрудничества с СХЛ России есть план по обмену игроками и судьями, - сказал Страка. - Кроме того, в ближайшем будущем в составах европейских команд будут играть около 70 игроков из России".

Страка отметил, что EUHL планирует расширяться. "Университетская хоккейная лига существует уже четыре года, и в ближайшее время мы планируем увеличить количество стран, команды из которых принимают участие в чемпионате, их будет четыре - Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Также мы планируем развивать новые направления. В частности, в планах создание северного дивизиона ЕUHL, в котором будут играть команды из Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии", - сказал президент лиги.

В прошлом сезоне в соревнованиях принимали участие команды из Чехии, Словакии и Польши.

Президент EUHL добавил, что новая команда из Венгрии примет участие в соревнованиях уже в этом сезоне. "В дальнейшем мы хотим привлечь больше команд. В целом, планируется участие 16 команд, и уже через год, возможно, формат проведения чемпионата будет изменен - все зависит от бюджета и организации мероприятий", - уточнил Страка.