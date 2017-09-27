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Школа единоборств Федора Емельяненко будет готовить бойцов по основным видам единоборств

Спорт
27 сентября, 14:43 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 27, сентября. /ТАСC

Школа единоборств будет открыта в Новогорске в среду

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСC/. Школа единоборств Федора Емельяненко будет готовить спортсменов по всем основным видам единоборств. Об этом заявил сам Емельяненко, слова которого приводят организаторы.

Школа единоборств будет открыта в Новогорске в среду.

"Школа единоборств станет центром, в котором спортсмены любого уровня и возраста смогут осваивать различные виды боевых искусств, такие как ММА [смешанные единоборства], боевое самбо, кикбоксинг, джиу-джитсу, тайский бокс, - все дисциплины, необходимые универсальному спортсмену, - сказал Емельяненко. - Здесь будут проходить семинары, открытые тренировки, чемпионаты, а также обучение тренеров и судей пол эгидой Союза ММА России. Хотел бы выразить благодарность Алишеру Бурхановичу Усманову за большой вклад в развитие спорта и за возможность нашего сотрудничества в Олимпийской деревне Новогорск".

Помимо официального открытия, бойцы команды Fedor Team Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор и Вадим Немковы проведут открытую тренировку.

Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. На его счету 36 побед и пять поражений.

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