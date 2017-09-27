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Новосибирская и Воронежская области первыми получат инвестиции по ГЧП

Спорт
27 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новосибирская и Воронежская области станут первыми регионами, которые получат инвестиции по государственно-частному партнерству (ГЧП). Об этом на первом заседании комиссии по ГЧП при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий.

Прием заявок на 2018 год завершился 1 мая нынешнего года.

"Мы провели все процедуры заявок на 2018 год, - сообщил Смирницкий. - Несмотря на привлекательность темы, она для них новая, поэтому были и взлеты, и падения. На практике многие не смогли собрать дополнительную документальную базу, хотя это не неподъемная база, регионы и бизнес мы не подвергаем давлению. К нам на 2018 год вышли Новосибирская и Воронежская области, и они по результату всех рассмотрений получат субсидию, разделенную между ними".

Направление "Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП" является частью Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание. Согласно требованию Минэкономразвития по ГЧП, поддерживаться должны малорентабельные проекты. Норма их доходности не должна превышать 12%, а срок окупаемости составит не менее 8 лет. В обратном случае проект можно будет считать сверхдоходным.

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