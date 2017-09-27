Эксперт: ЦСКА может победить "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов за счет характера

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Валерий Минько считает, что российский ЦСКА может победить в матче группового турнира Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед" за счет настроя, характера и организованной игры в обороне. Слова Минько приводит "Газета.Ru".

Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 21:45 мск.

"Лично я жду, конечно же, только победы от красно-синих в этом матче. За счет чего? Благодаря быстрому выходу в атаку, боевому настрою и бойцовскому характеру, а также организованной игре в обороне. Плюс у многих футболистов ЦСКА есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, это тоже может свою роль сыграть", - сказал Минько.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1, "Манчестер Юнайтед" дома разгромил швейцарский "Базель" (3:0).