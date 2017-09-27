Эксперт: ЦСКА может победить "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов за счет характера

Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследиемСпорт 27 сентября, 18:58
Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китовСоциальная ответственность 27 сентября, 18:53
"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 18:49
Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповедникеСоциальная ответственность 27 сентября, 18:43
"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийцаСоциальная ответственность 27 сентября, 18:31
Незрячая американка проедет на лошади по КолумбииСоциальная ответственность 27 сентября, 18:14
Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в РоссииЭкономика и бизнес 27 сентября, 18:06
Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018Новости партнеров 27 сентября, 17:59
Английских школьников научили сообщать о жестоком обращенииСоциальная ответственность 27 сентября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Валерий Минько считает, что российский ЦСКА может победить в матче группового турнира Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед" за счет настроя, характера и организованной игры в обороне. Слова Минько приводит "Газета.Ru".
Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 21:45 мск.
"Лично я жду, конечно же, только победы от красно-синих в этом матче. За счет чего? Благодаря быстрому выходу в атаку, боевому настрою и бойцовскому характеру, а также организованной игре в обороне. Плюс у многих футболистов ЦСКА есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, это тоже может свою роль сыграть", - сказал Минько.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1, "Манчестер Юнайтед" дома разгромил швейцарский "Базель" (3:0).