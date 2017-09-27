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Свищев: финансирование спортивных мероприятий в рамках программы ГЧП нужно увеличить

Спорт
27 сентября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На реализацию мероприятий в рамках программы государственно-частного партнерства в 2018-2020 гг. выделено 750 млн рублей из федерального бюджета

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает необходимым увеличить объем бюджетных средств на реализацию спортивных мероприятий в рамках программы государственно-частного партнерства (ГЧП) .

В Госдуме в среду прошло первое заседание комиссии по ГЧП в сфере спорта, туризма и молодежной политики. В нем приняли участие замминистра спорта Павел Новиков, депутаты Валерий Газзаев, Артур Таймазов, Николай Валуев, Сергей Кривоносов, представители Минфина, Минэкономразвития, Ростуризма, Росмолодежи, государственных корпораций, крупных частных компаний, спортивных клубов и федераций.

"На реализацию мероприятий в рамках программы ГЧП в 2018-2020 гг. выделено 750 млн рублей из федерального бюджета, что позволит заключить более полутора десятков соглашений по проектам ГЧП в сфере физической культуры и спорта. Эту сумму необходимо наращивать", - заявил Свищев в среду журналистам по итогам заседания возглавляемой им комиссии по ГЧП.

Подготовка нормативной базы

Депутат также указал на необходимость проработать нормативную базу в сфере ГЧП. "Особый акцент [нужно] сделать на правовом урегулировании вопросов, связанных, в том числе с установлением порядка строительства, реконструкции и эксплуатации объектов спорта, а также налоговых льгот и преференций для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в указанной сфере", - подчеркнул он.

Парламентарий констатировал, что "на региональном уровне вопросы привлечения инвесторов в спорт не решаются, поддержка инвесторам не оказывается". "Инвесторы столкнулись с несовершенством законодательной базы. В тех регионах, где законодательство субъектов не развито, проекты, реализуемые на инвестиционных условиях, становятся невозможными и бессмысленными для инвесторов", - отметил он.

Свищев обратил особое внимание на то, что "в качестве мер государственной поддержки на региональном уровне в законодательстве большинства субъектов РФ не закреплены льготы по налогам и сборам, по аренде государственного имущества". "В субъектах не оказывается организационная, информационная и консультационная помощь инвесторам, не установлены критерии масштабных инвестиционных проектов, для размещения которых земельные участки из государственной собственности предоставляются без проведения торгов", - указал глава думской комиссии по ГЧП в сфере спорта и туризма.

"Без активной позиции субъектов РФ, направленной на привлечение частных инвестиций, процесс будет стоять на месте, инвесторы будут рассматривать другие сферы для сохранения капитала", - подчеркнул Свищев.

Задачи комиссии

"Назрела острая необходимость совершенствования законодательства в сфере ГЧП в связи с чем, наша комиссия при Госдуме в первую очередь сосредоточится на этом направлении", - заключил депутат. Он сообщил, что в рамках думской комиссии по ГЧП в ближайшее время будут подготовлены предложения по изменению законодательства с учетом анализа лучших международных и региональных практик внедрения механизмов ГЧП.

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