Эксперт: вязкая оборона и контратаки помогут ЦСКА добиться результата в матче с МЮ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вязкая оборона и игра на контратаках помогут армейцам добиться положительного результата в матче с английским "Манчестер Юнайтед" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Слова Пономарева приводит "Газета.Ru".

Встреча между ЦСКА и английской командой пройдет в среду в Москве. В первом туре группы A армейцы победили в гостях португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.

"Надеюсь, что армейцы найдут в себе стимул сыграть на своем поле с такой серьезной командой и показать, что способны сражаться с такими соперниками. Понятное дело, что "Манчестер Юнайтед" - тяжелый противник, прилично выступающий в своем внутреннем первенстве, так что если россияне сегодня добьются ничьей, я буду доволен", - сказал Пономарев.

"Три очка после встречи с португальской "Бенфикой" у красно-синих уже есть, наберут еще одно - будет неплохо. Но для всего этого, конечно, нужно обязательно сделать вязкую оборону и отвечать оппоненту контратаками, как это было в поединке с той же "Бенфикой", - добавил Пономарев.

"Манчестер Юнайтед" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома разгромил швейцарский "Базель" (3:0).