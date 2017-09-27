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"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболу

Спорт
27 сентября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В финале "Химки" сыграют с победителем полуфинала между российским ЦСКА и турецкой "Дарюшшафакой"

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Игроки БК "Химки" Джеймс Андерсон и "Панатинаикоса" Ник Калатес (слева направо) в полуфинальном матче Кубка Гомельского по баскетболу

Игроки БК "Химки" Джеймс Андерсон и "Панатинаикоса" Ник Калатес (слева направо) в полуфинальном матче Кубка Гомельского по баскетболу

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские "Химки" одержали победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 73:70 в полуфинале Кубка Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Панатинаикоса" Маркус Денмон, набравший 22 очка. В составе "Химок" больше всего очков в активе атакующего защитника Алексея Шведа (18).

В финале "Химки" сыграют с победителем полуфинала между российским ЦСКА и турецкой "Дарюшшафакой", который пройдет позднее в среду. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.

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