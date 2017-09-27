Турчанки сыграют против сборной России в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу

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ТАСС, 27 сентября. Сборная Турции одержала победу над командой Польши в матче раунда плей-офф женского чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Грузии и Азербайджане.
Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу турчанок.
В четвертьфинале сборная Турции встретится с командой России, которая заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в данную стадию. Встреча пройдет 29 сентября.
Чемпионат Европы завершится 1 октября.