Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Югра" проиграла московскому "Динамо" в матче КХЛ и потерпела восьмое поражение подряд

Спорт
27 сентября, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:3

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" проиграла московскому "Динамо" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Югры" отличились Антон Королев (14-я минута), Павел Варфоломеев (40). У "Динамо" шайбы забросили Илья Никулин (17) и Владимир Брюквин (25, 30).

Для "Югры" это поражение стало восьмым подряд в текущем регулярном чемпионате.

"Югра" занимает 14-е место в Восточной конференции, имея в активе девять очков. "Динамо" идет на второй строчке в Западной конференции, набрав 31 очко.

В следующем матче 29 сентября "Динамо" примет хабаровский "Амур". "Югра" сыграет 30 сентября в гостях с "Сочи".

В других матчах дня омский "Авангард" победил минское "Динамо" со счетом 4:1, астанинский "Барыс" обыграл ярославский "Локомотив" (6:1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
7
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама