"Югра" проиграла московскому "Динамо" в матче КХЛ и потерпела восьмое поражение подряд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" проиграла московскому "Динамо" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Югры" отличились Антон Королев (14-я минута), Павел Варфоломеев (40). У "Динамо" шайбы забросили Илья Никулин (17) и Владимир Брюквин (25, 30).

Для "Югры" это поражение стало восьмым подряд в текущем регулярном чемпионате.

"Югра" занимает 14-е место в Восточной конференции, имея в активе девять очков. "Динамо" идет на второй строчке в Западной конференции, набрав 31 очко.

В следующем матче 29 сентября "Динамо" примет хабаровский "Амур". "Югра" сыграет 30 сентября в гостях с "Сочи".

В других матчах дня омский "Авангард" победил минское "Динамо" со счетом 4:1, астанинский "Барыс" обыграл ярославский "Локомотив" (6:1).