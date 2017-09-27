"Югра" проиграла московскому "Динамо" в матче КХЛ и потерпела восьмое поражение подряд

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" проиграла московскому "Динамо" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Югры" отличились Антон Королев (14-я минута), Павел Варфоломеев (40). У "Динамо" шайбы забросили Илья Никулин (17) и Владимир Брюквин (25, 30).
Для "Югры" это поражение стало восьмым подряд в текущем регулярном чемпионате.
"Югра" занимает 14-е место в Восточной конференции, имея в активе девять очков. "Динамо" идет на второй строчке в Западной конференции, набрав 31 очко.
В следующем матче 29 сентября "Динамо" примет хабаровский "Амур". "Югра" сыграет 30 сентября в гостях с "Сочи".
В других матчах дня омский "Авангард" победил минское "Динамо" со счетом 4:1, астанинский "Барыс" обыграл ярославский "Локомотив" (6:1).