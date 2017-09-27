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Прокуратура Южного округа Нью-Йорка вскрыла коррупционную схему в студенческом баскетболе

Спорт
27 сентября, 21:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

Тренеры баскетбольных команд получали взятки за то, что направляли игроков своих команд и членов их семей к тем советникам по вопросам спортивной карьеры, которые предоставляли средства на взятки

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник объявила об аресте 10 лиц по обвинению в мошенничестве и коррупции, четверо из арестованных являются тренерами баскетбольных команд университетов. Как указывается в пресс-релизе, распространенном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, арестован также высокопоставленный сотрудник неназванной крупной компании по производству спортивных товаров.

Сообщается, что тренеры баскетбольных команд получали взятки за то, что направляли игроков своих команд и членов их семей к тем советникам по вопросам спортивной карьеры, которые предоставляли средства на взятки. Сотрудник компании по производству спортивных товаров выплачивал средства перспективным игрокам за то, чтобы они играли за команды тех университетов, которые получали спонсорские средства от его компании.

"Расследование вскрыло весьма неприятную картину в студенческом баскетболе, - отметил исполняющий обязанности прокурора Манхэттена Джон Ким. - Тренеры одних из лучших баскетбольных команд берут взятки, менеджеры и советники подобно койотам кружат вокруг наиболее перспективных игроков, а сотрудники известной компании по производству спортивных товаров передают средства потенциальным игрокам студенческих команд".

ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка вели расследование дела о взятках, коррупции и мошенничестве в студенческом баскетболе с 2015 года. В случае, если арестованные будут признаны виновными по всем пунктам предъявленных обвинений (сговоре с целью дачи взяток, вымогательство взяток, мошенничестве при предоставлении профессиональных услуг, сговоре с целью осуществления мошенничества при финансовых операциях), то им может грозить в общей сложности 80 лет тюремного заключения.

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