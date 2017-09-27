ПСЖ крупно победил "Баварию" в матче Лиги чемпионов

Бабаев: гол ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" является заслугой болельщиковСпорт 28 сентября, 1:03
Гончаренко: ЦСКА ожидал, что "Манчестер Юнайтед" сыграет по другой схемеСпорт 28 сентября, 1:00
Мхитарян: "Манчестер Юнайтед" не ожидал такой легкой победы над ЦСКАСпорт 28 сентября, 0:58
Тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью не ожидал такого сильного старта матча с ЦСКАСпорт 28 сентября, 0:58
Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены"Спорт 28 сентября, 0:57
Гончаренко: первый гол "Манчестер Юнайтед" развалил игру футболистов ЦСКАСпорт 28 сентября, 0:11
Португалия не смогла приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 27 сентября, 23:55
ПСЖ крупно победил "Баварию" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:44
"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одержал крупную победу над немецкой "Баварией" со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Забитыми мячами отметились Дани Алвес (2-я минута), Эдинсон Кавани (31) и Неймар (63). Для Алвеса этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Защитник стал вторым бразильцем, достигшим данной отметки, первым был Роберто Карлос, который в Лиге чемпионов провел 120 игр.
В другом матче группы B шотландский "Селтик" обыграл бельгийский "Андерлехт" - 3:0. В турнирной таблице ПСЖ лидирует с шестью очками, в активе "Баварии" и "Селтика" по три балла, "Андерлехт" очков не набрал. В следующем туре пройдут встречи "Андерлехт" - ПСЖ и "Бавария" - "Селтик".
Результаты других матчей:
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) - 1:2;
"Спортинг" (Португалия) - "Барселона" (Испания) - 0:1;
"Ювентус" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0.