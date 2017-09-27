ПСЖ крупно победил "Баварию" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одержал крупную победу над немецкой "Баварией" со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Дани Алвес (2-я минута), Эдинсон Кавани (31) и Неймар (63). Для Алвеса этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Защитник стал вторым бразильцем, достигшим данной отметки, первым был Роберто Карлос, который в Лиге чемпионов провел 120 игр.

В другом матче группы B шотландский "Селтик" обыграл бельгийский "Андерлехт" - 3:0. В турнирной таблице ПСЖ лидирует с шестью очками, в активе "Баварии" и "Селтика" по три балла, "Андерлехт" очков не набрал. В следующем туре пройдут встречи "Андерлехт" - ПСЖ и "Бавария" - "Селтик".

Результаты других матчей:

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) - 1:2;

"Спортинг" (Португалия) - "Барселона" (Испания) - 0:1;

"Ювентус" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0.