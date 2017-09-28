"Лос-Анджелес" не стал предлагать контракт хоккеисту Локтионову после просмотра

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ТАСС, 28 сентября. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" приняло решение не предлагать полноценный контракт российскому нападающему Андрею Локтионову после просмотра. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Локтионов подписал просмотровый контракт с "Лос-Анджелесом" в начале июля.
С 2014 года форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив". В прошедшем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.
Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Каролину". Всего на счету 27-летнего нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач.
В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.