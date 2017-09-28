Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лос-Анджелес" не стал предлагать контракт хоккеисту Локтионову после просмотра

Спорт
28 сентября, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В прошлом сезоне форвард выступал в КХЛ за "Локомотив"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Локтионов

Андрей Локтионов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" приняло решение не предлагать полноценный контракт российскому нападающему Андрею Локтионову после просмотра. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Локтионов подписал просмотровый контракт с "Лос-Анджелесом" в начале июля.

С 2014 года форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив". В прошедшем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Каролину". Всего на счету 27-летнего нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач.

В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в США
3
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
4
"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА при рекордном количестве болельщиков на "ВЭБ-Арене"
5
В Сирии рассмотрят "другие варианты" против присутствия США, если дипломатия не сработает
6
Небензя призвал ООН проверить данные об оказании гуманитарной помощи в Сирии
7
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама