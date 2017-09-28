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Калининград готов решать проблему содержания стадиона ЧМ-2018 после турнира

Спорт
28 сентября, 10:07 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что содержание стадиона, который строится на острове Октябрьский в центральной части Калининграда, потребует порядка 200 млн рублей в год

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Строительство стадиона "Калининград"

Строительство стадиона "Калининград"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области готовы решать проблему содержания стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, за рамками мирового первенства. Об этом сообщил избранный губернатор региона Антон Алиханов в ходе видеоконференции с иностранными журналистами.

"Безусловно, содержание стадиона - это определенный вызов для региона, - приводит слова Алиханова пресс-служба областного правительства. - Мы к этому готовы, сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб "Балтика" имеет хорошие шансы пробиться в Российскую футбольную премьер-лигу, это скажется на посещаемости домашних матчей. Кроме того, после турнира предусматривается использование футбольного стадиона как многофункционального комплекса для проведения спортивных соревнований и развлекательных мероприятий различного уровня".

Ранее сообщалось, что содержание стадиона, который строится на острове Октябрьский в центральной части Калининграда, потребует порядка 200 млн рублей в год.

Стадион будет рассчитан на 35 тысяч мест, включая временные трибуны на 10 тысяч, завершение строительства запланировано на конец 2017 года. Арена примет четыре матча группового этапа.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону.

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