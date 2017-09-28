ВФЛА обяжет спортсменов до 18 лет проходить онлайн-курс РУСАДА для допуска к соревнованиям

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предложила обязать спортсменов до 18 лет проходить онлайн-курс на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для получения допуска к соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
Отмечается, что прохождение курса и получение соответствующего сертификата станет обязательным условием для допуска к стартам. Данное требование будет внесено в положение о соревнованиях после согласования с Министерством спорта РФ.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. В минувшем сезоне российские легкоатлеты, соответствовавшие требованиям IAAF, имели возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте, первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле.