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В Свердловской области 89-летний пенсионер получил золотой значок ГТО

Спорт
28 сентября, 11:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Владимир Лямин является постоянным участником "Лыжни России", "Кросса нации" и других спортивных мероприятий города Каменска-Уральского, где он проживает

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пенсионер Владимир Лямин в возрасте 89 лет стал первым жителем в Свердловской области, кто в таком преклонном возрасте получил золотой значок ГТО. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации региона со ссылкой на регионального министра спорта Леонида Рапопорта.

"Владимир Лямин - старейший и почетный физкультурник Каменск-Уральского. Владимир Максимович подает очень хороший пример здорового и спортивного образа жизни. Он рекордсмен по сдаче норм ГТО не только в Свердловской области, но и в России", - считает Рапопорт.

По его словам, несмотря на то, что Лямину исполнилось 89 лет, он является постоянным участником "Лыжни России", "Кросса нации" и других спортивных мероприятий города Каменска-Уральского, где он проживает.

По данным департамента, в Свердловской области созданы все условия для сдачи нормативов ГТО всех возрастов и категорий населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. "По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе к 1 сентября созданы и запущены в работу все центры тестирования комплекса ГТО. Сегодня на территории региона функционируют 88 организаций, наделенных полномочиями центров тестирования, определены 278 мест тестирования, соответствующие требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО", - отметили в департаменте.

Свердловская область была одним из первых регионов, внедривших систему сдачи ГТО, в том числе в учебных заведениях, с 2017 года стала "пилотной" площадкой, где нормативы ГТО проходят люди с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент в сдаче нормативов уже приняли участие более 25 тыс. уральцев, практически каждый третий из них успешно справился с поставленной задачей, при этом плановая норма по стране - 20%. В 2016 году на территории Свердловской области проведено 574 физкультурных и спортивных мероприятий по внедрению комплекса ГТО различного уровня, в которых приняли участите более 400 тыс. жителей.

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