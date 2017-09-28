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Матч пятого футбольного дивизиона Румынии не был доигран из-за отсутствия мячей

Спорт
28 сентября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Матч проходил на домашнем поле "Бистрицы", ожидается, что хозяевам засчитают техническое поражение

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Матч пятого дивизиона Румынии между "Бистрицой" и "Вынэторулом" завершился на 58-й минуте из-за отсутствия мячей, которые из-за частых промахов футболистов оказались в ближайшей реке Бистрице. Об этом сообщает издание Obiectiv.

На момент остановки игры "Вынэторул" вел в счете 2:0.

Матч проходил на домашнем поле "Бистрицы", ожидается, что хозяевам засчитают техническое поражение, из-за отсутствия дополнительных мячей.

После двух туров "Вынэторул" занимает в турнирной таблице второе место с шестью очками. "Бистрица" располагается на пятом месте с тремя очками.

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