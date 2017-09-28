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Теннисистка Кузнецова чувствует себя на "ВТБ Кубке Кремля" как дома

Спорт
28 сентября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Также спортсменка оценила свои выступления в текущем сезоне

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/MARK LYONS

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля" чувствует себя как дома. Слова спортсменки приводит пресс-служба соревнований.

"Находясь в постоянных разъездах на турнирах по всему миру, безусловно, я скучаю по родине, поэтому играть дома, в России, мне всегда очень радостно, - рассказала Кузнецова. - Непередаваемое чувство - ощущать поддержку зрителей и моих друзей рядом, я этим заряжаюсь, когда играю в России. На московском турнире я чувствую себя как дома, мне комфортно от того, что многие мои друзья могут прийти на матч поддержать меня. А также за столько лет организаторы стали для меня почти родными, многих знаю лично, это прекрасные люди".

Также спортсменка оценила свои выступления в текущем сезоне. "Я довольна этим сезоном, но до Уимблдонского турнира, после него появились некоторые травмы и как следствие временные трудности для игры во всю силу. Немного добавились нестыковки с графиком. Но, желание как можно больше качественно играть и выигрывать всегда преобладает, оно помогает быстрее восстановиться и работать дальше", - отметила теннисистка.

Кузнецова дебютировала на московском турнире в 2003 году. В 2013 году вместе с австралийкой Самантой Стосур россиянка одержала победу в парном разряде. В 2015 и в 2016 годах Кузнецова победила на турнире "ВТБ Кубок Кремля".

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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