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Искусственное поле: футбол и театр

Спорт
28 сентября, 16:26 UTC+3

Футбол – явление сугубо спортивное, что не мешает представителям творческого мира искать в нем источник вдохновения

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Один из самых известных советских футболистов Андрей Старостин по-настоящему любил театр и еще в бытность игроком "Спартака" не пропускал ни одной заметной московской премьеры. Он знал всех столичных актеров, режиссеров и драматургов: играл на бильярде с Булгаковым, выпивал с Олешей, написавшим инсценировку "Идиота" Достоевского для Вахтанговского театра, но особенно близкая дружба связывала Старостина с Михаилом Яншиным – одним из ведущих актеров МХАТа, а в 1937-41 годах бывшего еще и руководителем театра "Ромэн".

Великий тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский и замечательный актер Олег Борисов, служивший в ленинградском БДТ, дружили много лет. Борисов любил футбол и всю жизнь страстно болел за киевлян, а Лобановский обожал театр и, начиная с 1973 года, традиционно проводил свой зимний отпуск в Ленинграде, где у него, как писал Олег Иванович в своем дневнике, была строгая программа: "Утром бегает вокруг гостиницы "Ленинград", днем его мой сын Юра образовывает по части музеев, потом у них партия в шахматы, вечером – обязательное посещение БДТ".

Актер МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров – преданный болельщик "Спартака" и старается не пропускать ни одного домашнего матча красно-белых. А когда игра совпадает по времени со спектаклем, кто-то из коллег обычно показывает ему счет на пальцах из-за кулис. 

Лучший футболист планеты Лионель Месси еще и заядлый театрал. В Барселоне, где он играет за одноименный клуб, обладателя пяти "Золотых мячей" часто видят в театре "Тиволи", причем отнюдь не только на развлекательных представлениях. Так, например, в 2015 году Лионель сходил на спектакль "Сцены из супружеской жизни", поставленный по фильму Ингмара Бергмана, в котором играл его любимый актер Рикардо Дарин. Зрители устроили футболисту овацию, и он с трудом добрался до машины.

Полную версию материала читайте на официальном портале болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com. 

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