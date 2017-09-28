Эксперт: футболистам "Локомотива" по силам победить "Фастав" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" победит чешский "Фастав" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение высказал бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Борис Петров, слова которого приводит "Газета.Ru".

Встреча состоится в Москве в четверг. Начало - 22:05 мск.

"Такой соперник "Локомотиву" по зубам, - сказал эксперт. - Думаю, со счетом 2:0 они сегодня победят".

После первого тура "Локомотив" занимает третьей место в турнирной таблице группы F, уступая по дополнительным показателям датскому "Копенгагену" и "Фаставу" и опережая молдавский "Шериф".