Эксперт: футболистам "Локомотива" по силам победить "Фастав" в матче Лиги Европы

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" победит чешский "Фастав" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение высказал бывший футболист "Спартака" и ЦСКА Борис Петров, слова которого приводит "Газета.Ru".
Встреча состоится в Москве в четверг. Начало - 22:05 мск.
"Такой соперник "Локомотиву" по зубам, - сказал эксперт. - Думаю, со счетом 2:0 они сегодня победят".
После первого тура "Локомотив" занимает третьей место в турнирной таблице группы F, уступая по дополнительным показателям датскому "Копенгагену" и "Фаставу" и опережая молдавский "Шериф".