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"Бавария" объявила об отставке главного тренера команды Анчелотти

Спорт
28 сентября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вилли Саньоль

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Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

© AP Photo/Paul White

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" официально объявил об отставке главного тренеры команды Карло Анчелотти. Об этом сообщается на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вилли Саньоль.

В среду "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов. 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с "Вольфсбургом" (2:2) в шестом туре чемпионата Германии.

Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды - Суперкубок Германии.

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