"Бавария" объявила об отставке главного тренера команды Анчелотти

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" официально объявил об отставке главного тренеры команды Карло Анчелотти. Об этом сообщается на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вилли Саньоль.

В среду "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов. 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с "Вольфсбургом" (2:2) в шестом туре чемпионата Германии.

Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды - Суперкубок Германии.