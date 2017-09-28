Футболист "Локомотива" Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил три мяча к 17-й минуте домашнего матча Лиги Европы с чешским "Фаставом", оформив самый ранний хет-трик в истории турнира.

Португалец отличился на 2-й, 6-й и 17-й минутах. Первый мяч Фернандеш забил с пенальти. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского "Динамо" (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.

В числе же самых быстрых хет-триков в основных раундах Лиги Европы (групповой турнир и плей-офф) достижение Фернандеша занимает пятое место. Быстрее португальца три мяча в одном матче Лиги Европы забивали Клаудиу Кешерю - 10 минут ("Стяуа" - "Ольберг" - 6:0, 18 сентября 2014), Ларс Штиндль - 10 минут ("Боруссия" М - "Фиорентина" - 4:2, 23 февраля 2017), Андрей Крамарич - 12 минут ("Риека" - "Фейеноорд" - 3:1, 23 октября 2014), Стивен Джеррард - 13 минут ("Ливерпуль" - "Наполи" - 3:1, 4 ноября 2010).

После первого тайма матча второго раунда на стадионе "РЖД-Арена" "Локомотив" ведет со счетом 3:0.