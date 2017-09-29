"Арсенал" и "Краснодар" открывают 12-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграет с "Краснодаром" в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Кубанцы в случае победы вернутся на второе место в таблице, успех хозяев позволит им подняться в середину турнирной таблицы.

"Краснодар" в нынешнем сезоне уже выбыл из Лиги Европы и розыгрыша Кубка России, однако в чемпионате страны команда Игоря Шалимова претендует на путевку в Лигу чемпионов. Хотя замахнуться на чемпионский титул "Краснодар" пока не в силах, уступив неделю назад на своем поле лидеру "Зениту", от которого теперь отстает на шесть очков.

Несмотря на неудачную игру с "Зенитом", "Краснодар" по некоторым показателям опережает других соперников в премьер- лиге. Кубанцы забили 17 голов (чаще отличались лишь футболисты "Зенита" - 21 раз), к тому же к осени восстановились многие травмированные игроки, в частности, голкипер Станислав Крицюк и грузинский полузащитник Торнике Окриашвили. Стиль игры "Краснодара", построенный на владении мячом и комбинации в центре поля, позволяет команде уверенно действовать в гостях, где в шести матчах команда Шалимова проиграла лишь "Спартаку" (0:2).

"Арсенал" очень нестабилен

"Арсенал" Миодрага Божовича пока чередует победы с неудачными матчами, в предыдущем туре проиграв в гостях "Уфе". На своем поле туляки также действуют нестабильно, победив хабаровский СКА и "Динамо", но уступив "Тосно" и "Амкару". При этом дома "Арсенал" пока играл лишь с конкурентами в борьбе за выживание, и "Краснодар" станет первым топ-клубом, приехавшим в нынешнем сезоне в Тулу.

В прошлом сезоне в Туле команды сыграли в октябре вничью (0:0) в первом матче после прихода в "Арсенал" главного тренера Сергея Кирьякова. Остальные три матча в чемпионатах России "Краснодар" у "Арсенала" выиграл, причем в сезоне-2014/15 - дважды со счетом 3:0. Забить кубанцам футболисты из Тулы пока не могут.

Матч пройдет на стадионе "Арсенал" в 19:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

12-й тур продолжится в субботу, когда сыграют хабаровский СКА и "Ростов", "Тосно" и "Ахмат", "Рубин" и "Амкар", а также "Спартак" и "Урал". В воскресенье встречаются ЦСКА и "Уфа", "Локомотив" и "Динамо", "Анжи" и "Зенит".

После 11 туров "Зенит" лидирует, набрав 27 очков. 23 очка у "Локомотива", 21 - "Краснодара".