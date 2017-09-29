Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от проигрыша "Миннесоте" в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Сент-Луис" уступил "Миннесоте" со счетом 2:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

В другом предсезонном матче "Коламбус" в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" - 4:3. У победителей передача и реализованный буллит в активе форварда Артемия Панарина. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24 по своим воротам. В составе "Нэшвилла" результативные передачи на счету защитника Алексея Емелина и нападающего Владислава Каменева.