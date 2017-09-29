НБА ввела новые правила, регулирующие предоставление отдыха игрокам

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ТАСС, 29 сентября. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) утвердил изменения в правилах, согласно которым регламентируется предоставление отдыха игрокам в течение сезона. Об этом сообщает ESPN.
Комиссар НБА Адам Сильвер теперь сможет штрафовать команды, которые будут нарушать правила предоставление отдыха баскетболистам. Командам запрещено давать отдых здоровым игрокам во время матчей, которые транслируются по национальному телевидению. Минимальный размер штрафа за такое нарушение - $100 тыс.
Командам запрещено теперь предоставлять отдых нескольким здоровым игрокам во время выездных матчей. Здоровые баскетболисты могут пропустить только домашние встречи. При этом звездный игрок должен будет находиться на скамейке команды, даже если он не выйдет на площадку, чтобы быть доступным для взаимодействия с болельщиками перед началом матча.
Новые правила вступят в силу перед предстоящим сезоном. Сезон-2017/18 в НБА стартует 17 октября.