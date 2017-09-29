Состав сборной России на чемпионат Европы по велотреку будет определен после Кубка страны

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МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на треке будет сформирован по итогам Кубка России, который пройдет с 1 по 5 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.
Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 18 по 22 октября. На прошлом европейском первенстве, проходившем во Франции, россияне выиграли три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды, заняв второе место в медальном зачете после хозяев соревнований.
"Окончательный состав сборной на чемпионат Европы определится 5 октября после Кубка России, - сказал Ковпанец. - Но уже сейчас можно говорить о том, кто будет представлять Россию в спринтерских дисциплинах. У мужчин будут выступать прошлогодний победитель европейского первенства Павел Якушевский, действующий чемпион мира Денис Дмитриев, а также Шейн Перкинс и Александр Дубченко. В женскую спринтерскую сборную вошли Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, а также запасная Татьяна Киселева".
На ЧЕ-2016 Войнова и Шмелева выиграли золото в командном спринте, Шмелева также была первой в гите на 500 м. Войнова заняла второе место в личном спринте и третье в гите на 500 м.