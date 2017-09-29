Строительство спорткомплекса в селе Знаменское идет по графику

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Знаменское (Надтеречный район) ведется в полном соответствии с графиком. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Чеченской Республики.
Спортивный объект возводится при поддержке федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
"В этом году завершающий этап стройки в селе Знаменское, - рассказали в ведомстве. - Строительство объекта идет в полном соответствии с графиком. Введение спорткомплекса в эксплуатацию планируется до конца текущего года".
Строительство комплекса началось в 2016 году. Двухэтажный объект будет оборудован многофункциональным спортивным залом. В состав комплекса войдет также футбольное поле 100х60 м с естественным покрытием и трибунами на 2000 мест.