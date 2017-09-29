Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Польши на групповом этапе ЧЕ-2018

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по мини-футболу попала в группу B чемпионата Европы 2018 года, где сыграет с командами Казахстана и Польши. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Любляне.
Матчи чемпионата Европы в группе B пройдут в Любляне 30 января, 1 и 3 февраля. Россияне сыграют с поляками 30 января, а с казахстанцами - 3 февраля. В группе А сыграют сборные Словении, Италии и Сербии, в группе С - команды Португалии, Украины и Румынии. Испанцы, азербайджанцы и французы попали в группу D.
Жеребьевка прошла в крепости Люблянский град. На церемонии присутствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. Проводила жеребьевку двукратная олимпийская чемпионка 2014 года и обладательница Кубка мира по горным лыжам словенка Тина Мазе.
Сборная России является серебряным призером чемпионата мира по мини-футболу 2016 года. На последних трех чемпионатах Европы (2002, 2014, 2016) россияне становились вторыми.
На чемпионате Европы 12 команд разбиты на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Чемпионат Европы по мини- футболу 2018 года пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.