СМИ: около 70 человек задержаны после драки между фанатами "Кельна" и "Црвены Звезды"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Четверо полицейских получили ранения, 70 человек задержаны в результате массовой драки, которая произошла между болельщиками немецкого футбольного клуба "Кельн" и сербской "Црвены Звезды". Об этом сообщает портал Focus Online.

Встреча второго тура группы H Лиги Европы между "Кельном" и "Црвеной Звездой" состоялась в Германии и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды. По информации портала, во время игры на стадионе присутствовало около 2,5 тысяч болельщиков "Црвены Звезды", сразу после окончания матча обстановка была спокойной.

После полуночи завязалась массовая драка между фанатами обеих команд, в которой принимали участие 30 человек. После того как в дело вмешалась полиция, в драку вступила новая группа фанатов. В течение ночи были задержаны около 70 человек. В результате беспорядков один полицейский получил ранения головы и рук, еще трое сотрудников полиции отделались легкими травмами.

Также на одной из железных дорог фанаты "Кельна" атаковали полицейских при помощи пиротехники, шесть человек были задержаны.

14 сентября начало матча первого тура Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кельном" было задержано из-за соображений безопасности, так как на игру в Англию прибыло 20 тысяч болельщиков "Кельна", а 17 тысяч - без билетов на матч. Перед матчем произошло несколько столкновений между фанатами "Кельна" и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион "Арсенала" "Эмирэйтс" без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену. Позднее стало известно, что пять человек были задержаны лондонской полицией.