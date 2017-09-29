Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в Лондоне

Спорт
29 сентября, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В первом бою Хэй проиграл Белью, не сумев завершив поединок из-за травмы ноги

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дэвид Хэй

Дэвид Хэй

© AP/ Nick Potts

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет бой- реванш против соотечественника Тони Белью 17 декабря в Лондоне. Об этом сообщил промоутер Хэя Эдди Хирн в Twitter.

Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года.

"Бою-реваншу быть! Поединок между Хэем и Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене "О2". Предварительная продажа билетов начнется в пятницу", - написал Хирн.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение - от Белью, бой с которым не смог завершить из-за травмы ноги. На его счету 28 побед (26 нокаутом), 3 поражения. 34-летний Белью провел за карьеру 31 бой на профессиональном ринге, в которых одержал 28 побед (18 - нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама