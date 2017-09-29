Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в Лондоне

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу британский супертяжеловес Дэвид Хэй проведет бой- реванш против соотечественника Тони Белью 17 декабря в Лондоне. Об этом сообщил промоутер Хэя Эдди Хирн в Twitter.

Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года.

"Бою-реваншу быть! Поединок между Хэем и Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене "О2". Предварительная продажа билетов начнется в пятницу", - написал Хирн.

THE REMATCH IS ON!!! @TonyBellew v @mrdavidhaye Sunday 17th December @TheO2 @SkySportsBoxing Tickets on pre sale weds - Gen sale Friday! pic.twitter.com/rqZsayAK5Q — Eddie Hearn (@EddieHearn) 29 сентября 2017 г.

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение - от Белью, бой с которым не смог завершить из-за травмы ноги. На его счету 28 побед (26 нокаутом), 3 поражения. 34-летний Белью провел за карьеру 31 бой на профессиональном ринге, в которых одержал 28 побед (18 - нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.