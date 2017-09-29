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ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игре

Спорт
29 сентября, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Также Алли оштрафован на 5 тысяч швейцарских франков

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Деле Алли (на переднем плане)

Деле Алли (на переднем плане)

© EPA/NEIL HALL

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала игрока сборной Англии Деле Алли за то, что он показал средний палец в матче отбора чемпионата мира 2018 года против команды Словакии. Об этом сообщает Би-би-си.

4 сентября англичане победили словаков в домашнем матче со счетом 2:1. В концовке игры Алли был сбит около штрафной площади соперника, но судья не зафиксировал нарушения правил. После этого полузащитник показал средний палец. Позднее Алли заявил, что это была шутка, адресованная его "хорошему другу" и партнеру по сборной Кайлу Уокеру.

Также Алли оштрафован на 5 тысяч швейцарских франков. ФИФА расценила жест Алли как оскорбительный и неспортивный, вне зависимости от того, кому он был адресован. Отмечается, что футболист мог быть отстранен на большее количество матчей и в перспективе пропустить игры на старте финальной части чемпионата мира. Но дисциплинарный комитет ФИФА не был убежден, что Алли показывал жест судье.

Следующий матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Англии проведет дома против команды Словении. Встреча пройдет 5 октября. Англичане занимают первое место в группе F, в их активе 20 очков после восьми матчей. Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России.

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