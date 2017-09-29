Бывший тренер "Ростова" Данильянц возглавил академию футбольного клуба "Рубин"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК "Рубин".

С 2015 по 2017 год Данильянц работал тренером в "Ростове" в штабе Курбана Бердыева. Бердыев, возглавлявший "Ростов" с конца 2014 года, в сентябре 2016 года был назначен вице-президентом - тренером клуба. Данильянц стал главным тренером команды.

1 июня Бердыев покинул пост вице-президента - тренера "Ростова". 9 июня он был назначен главным тренером "Рубина". В тот же день 64-летнего Данильянца на посту главного тренера "Ростова" сменил белорусский специалист Леонид Кучук.