Бывший тренер "Ростова" Данильянц возглавил академию футбольного клуба "Рубин"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК "Рубин".
С 2015 по 2017 год Данильянц работал тренером в "Ростове" в штабе Курбана Бердыева. Бердыев, возглавлявший "Ростов" с конца 2014 года, в сентябре 2016 года был назначен вице-президентом - тренером клуба. Данильянц стал главным тренером команды.
1 июня Бердыев покинул пост вице-президента - тренера "Ростова". 9 июня он был назначен главным тренером "Рубина". В тот же день 64-летнего Данильянца на посту главного тренера "Ростова" сменил белорусский специалист Леонид Кучук.