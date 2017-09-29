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Бывший тренер "Ростова" Данильянц возглавил академию футбольного клуба "Рубин"

Спорт
29 сентября, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК "Рубин"

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Иван Данильянц

Иван Данильянц

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Данильянц с 2009 по 2013 год возглавлял центр подготовки молодых футболистов ФК "Рубин".

С 2015 по 2017 год Данильянц работал тренером в "Ростове" в штабе Курбана Бердыева. Бердыев, возглавлявший "Ростов" с конца 2014 года, в сентябре 2016 года был назначен вице-президентом - тренером клуба. Данильянц стал главным тренером команды.

1 июня Бердыев покинул пост вице-президента - тренера "Ростова". 9 июня он был назначен главным тренером "Рубина". В тот же день 64-летнего Данильянца на посту главного тренера "Ростова" сменил белорусский специалист Леонид Кучук.

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