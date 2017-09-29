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Матч звезд Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 пройдет в Санкт-Петербурге

Спорт
29 сентября, 18:01 дата обновления: 29 сентября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел 11 февраля 2017 года в Сочи

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Матч звезд Единой лиги ВТБ в Сочи

Матч звезд Единой лиги ВТБ в Сочи

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Юбилейный". Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

"Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге в "Юбилейном". Формат тот же: россияне против легионеров. А программу еще только разрабатываем", - сказал Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел 11 февраля в Сочи - сборная российских звезд победила команду мира со счетом 131:121. Игру, которая проходила в Ледовом дворце "Большой", посетили 12 тыс. зрителей.

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