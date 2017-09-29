Матч звезд Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Юбилейный". Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

"Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге в "Юбилейном". Формат тот же: россияне против легионеров. А программу еще только разрабатываем", - сказал Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел 11 февраля в Сочи - сборная российских звезд победила команду мира со счетом 131:121. Игру, которая проходила в Ледовом дворце "Большой", посетили 12 тыс. зрителей.