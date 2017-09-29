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КХЛ перенесла ряд домашних матчей "Куньлуня" в октябре на арены соперников

Спорт
29 сентября, 20:42 UTC+3 ПОДОЛЬСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Данное решение связано с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит домашние матчи

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Хоккеисты "Куньлуня"

Хоккеисты "Куньлуня"

© Станислав Красильников/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести ряд домашних матчей пекинского "Куньлуня" в связи с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит домашние матчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

"Администрация Шанхая уведомила ХК "Куньлунь" о необходимости приостановить проведение домашних матчей, запланированных на 2, 4, 6, 21, 23, 27 и 31 октября 2017 года, в связи с проведением в городе государственных мероприятий", - говорится в сообщении.

В связи с просьбой клуба, в соответствии со статьей 55 спортивного регламента и по согласию участвующих команд КХЛ приняла решение перенести следующие матчи "Куньлуня": 2 октября матч с "Трактором" состоится на "Арене Трактор" в Челябинске (17:00 мск), 4 октября матч с "Ладой" пройдет в Тольятти на "Ладе-Арене" (17:00 мск), 6 октября матч с магнитогорским "Металлургом" состоится в Магнитогорске на "Арене Металлург" (17:00 мск).

Во всех вышеуказанных матчах хозяином поля будет являться "Куньлунь". О времени и месте проведения матчей 21, 23, 27 и 31 октября будет объявлено дополнительно.

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