Хет-трик Йормакки помог "Йокериту" победить "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" обыграл московский "Спартак" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Спартака" отличился Дмитрий Юдин (56-я минута). За "Йокерит" шайбы забросили Томми Хухтала (6), Пекка Йормакка (8, 27, 40), Эли Толванен (54).

"Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 29 очками, "Спартак" - 10-е с 18 очками.

В следующем матче 1 октября "Йокерит" примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" сыграет в гостях с братиславским "Слованом".