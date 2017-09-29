Хет-трик Йормакки помог "Йокериту" победить "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" обыграл московский "Спартак" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Спартака" отличился Дмитрий Юдин (56-я минута). За "Йокерит" шайбы забросили Томми Хухтала (6), Пекка Йормакка (8, 27, 40), Эли Толванен (54).
"Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 29 очками, "Спартак" - 10-е с 18 очками.
В следующем матче 1 октября "Йокерит" примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" сыграет в гостях с братиславским "Слованом".