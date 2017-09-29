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"Монако" сыграл вничью с "Монпелье" в матче чемпионата Франции по футболу

Спорт
29 сентября, 23:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Встреча в Монте-Карло завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 29 сентября. "Монако" сыграл вничью с "Монпелье" со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Монако" забил Фалькао на 38-й минуте. В составе "Монпелье" отличился Сулеймане Камара (90).

"Монако" занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками, "Монпелье" идет 10-м, имея в активе девять очков.

В следующем матче 13 октября "Монако" сыграет в гостях с "Лионом". "Монпелье" 15 октября примет "Ниццу".

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