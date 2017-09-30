"Ванкувер" отправил российского форварда Голдобина в АХЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Николай Голдобин отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Ютика Кометс". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В это межсезонье 21-летний россиянин принял участие в ряде контрольных матчей "Ванкувера", отметившись шайбой (в игре с "Калгари") и результативной передачей (в игре с "Лос- Анджелесом").

Голдобин перешел в "Ванквувер" из "Сан-Хосе" весной 2017 года. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 14 матчей, в которых набрал 3 очка (3+0). Всего за два сезона в НХЛ на счету россиянина 5 очков (4+1) в 23 матчах.

Российский форвард был выбран "Сан-Хосе" на драфте 2014 года в первом раунде под общим 27-м номером. В составе сборной России он становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года.