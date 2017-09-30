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Крамник опустился на пятое место в рейтинге FIDE, Карякин - на 12-е

Спорт
30 сентября, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© AP Photo/Hermann J. Knippertz

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился с третьей на пятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Крамника 2794 очка. Столько же баллов в активе француза Максима Вашье-Лаграва и американца Фабиано Каруаны, которые располагаются на третьем и четвертом местах соответственно, опережая Крамника по дополнительным показателям.

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2826). На второе место поднялся армянин Левон Аронян (2801), завоевавший на этой неделе Кубок мира. Другой российский шахматист Александр Грищук - восьмой (2785), Сергей Карякин - 12-й (2765), Петр Свидлер - 14-й (2760).

В первой тройке женского рейтинга также произошли изменения. Первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2678), на второе место вышла ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2579), третье место занимает украинка Анна Музычук (2576). Лучшая из россиянок, Александра Костенюк, поднялась с пятой на четвертую строчку (2552), Екатерина Лагно занимает седьмое место (2541), Ольга Гиря - 13-е (2505), Валентина Гунина - 14-е (2502).

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