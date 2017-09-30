Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты "Тосно" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата России

Спорт
30 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Единственный гол на 77-й минуте встречи забил Евгений Марков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Тосно"

Футболисты "Тосно"

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ТАСС, 30 сентября. "Тосно" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Гол на 77-й минуте встречи забил Евгений Марков. На 46-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Ахмата" Антон Швец.

"Тосно" покинул зону вылета, набрав 12 очков и поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Ленинградской области одержал третью победу в текущем чемпионате, кроме того "Тосно" впервые победил на своем поле. Ранее "Тосно" обыгрывал "Арсенал" (2:1 в Туле) и "Локомотив" (2:0 в Москве).

"Ахмат" идет на пятом месте с 17 очками в активе.

В следующем туре "Тосно" 16 октября сыграет в гостях с пермским "Амкаром". "Ахмат" 13 октября на своем поле примет московский "Спартак".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
5
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
6
Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама