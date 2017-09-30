Футболисты "Тосно" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата России

ТАСС, 30 сентября. "Тосно" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Гол на 77-й минуте встречи забил Евгений Марков. На 46-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Ахмата" Антон Швец.

"Тосно" покинул зону вылета, набрав 12 очков и поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Ленинградской области одержал третью победу в текущем чемпионате, кроме того "Тосно" впервые победил на своем поле. Ранее "Тосно" обыгрывал "Арсенал" (2:1 в Туле) и "Локомотив" (2:0 в Москве).

"Ахмат" идет на пятом месте с 17 очками в активе.

В следующем туре "Тосно" 16 октября сыграет в гостях с пермским "Амкаром". "Ахмат" 13 октября на своем поле примет московский "Спартак".