Футболисты "Тосно" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата России

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ТАСС, 30 сентября. "Тосно" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
Гол на 77-й минуте встречи забил Евгений Марков. На 46-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Ахмата" Антон Швец.
"Тосно" покинул зону вылета, набрав 12 очков и поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Ленинградской области одержал третью победу в текущем чемпионате, кроме того "Тосно" впервые победил на своем поле. Ранее "Тосно" обыгрывал "Арсенал" (2:1 в Туле) и "Локомотив" (2:0 в Москве).
"Ахмат" идет на пятом месте с 17 очками в активе.
В следующем туре "Тосно" 16 октября сыграет в гостях с пермским "Амкаром". "Ахмат" 13 октября на своем поле примет московский "Спартак".