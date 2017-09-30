Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трактор" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

Спорт
30 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" со счетом 2:1 обыграл астанинский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48). У гостей отличился Владислав Никулин (19).

"Трактор" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками в активе. Набравший 25 очков "Барыс" идет на седьмом месте.

В следующем матче "Трактор" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем". "Барыс" также в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Почему российские истребители Су-30 — звезды LIMA 2017
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама