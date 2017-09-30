"Трактор" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" со счетом 2:1 обыграл астанинский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48). У гостей отличился Владислав Никулин (19).

"Трактор" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками в активе. Набравший 25 очков "Барыс" идет на седьмом месте.

В следующем матче "Трактор" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем". "Барыс" также в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".