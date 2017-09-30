Гандболисты "Чеховских медведей" проиграли "Бешикташу" в матче Лиги чемпионов

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" уступил турецкому "Бешикташу" со счетом 27:29 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Московской области проиграл три матча подряд и без набранных очков располагается на последнем, шестом месте в группе D. "Бешикташ" с четырьмя баллами находится на третьей строчке.
В следующем туре "Чеховские медведи" 4 октября на выезде сыграют с португальским "Спортингом", "Бешикташ" 8 октября примет французский "Монпелье".