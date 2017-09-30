Шахматная смена в детском центре "Орленок" будет возрождена в 2018 году

УЛЬЯНОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Шахматная смена вернется во Всероссийский детский центр "Орленок" в 2018 году, это решение поддержала министр образования и науки России Ольга Васильева. Об этом сообщил журналистам 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

"Я разговаривал с [министром образования и науки России Ольгой] Васильевой, она поддерживает возрождение шахматной смены в "Орленке". Я думаю, что в следующем году мы это сделаем", - сказал он.

Карпов уточнил, что шахматная смена в "Орленке" была несколько лет.

Всероссийский детский центр "Орленок" - лагерь, принимающий круглогодично на отдых и оздоровление подростков 11-16 лет (учащихся 5-10 классов). Он расположен на берегу Черного моря в Краснодарском крае в 45 км от города Туапсе. Площадь центра 217 гектаров, длина береговой линии 3,7 км. В 2017 году здесь запланировано 13 смен продолжительностью 21 день.